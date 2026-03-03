Москва
Около 15 тысяч семей в Крыму получат подарочные наборы для новорожденных

Подарочные комплекты выдаются во всех родильных домах и отделениях республики.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта 2026 года в Республике Крым начала действовать новая инициатива для поддержки семей. При выписке из родильных домов родителям новорожденных стали вручать подарочные наборы с детскими вещами.

Подарочные комплекты вручают во всех родильных домах и отделениях республики. В первый день марта такие наборы получили 23 крымские семьи, в которых родилось 14 мальчиков и 9 девочек. Всего в текущем году планируется вручить родителям более 15 тысяч таких подарков.

Вся продукция, включённая в комплекты, изготовлена крымскими предприятиями с соблюдением высоких стандартов для здоровья младенцев.

