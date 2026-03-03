Около 15 тысяч семей в Крыму получат подарочные наборы для новорожденных

Подарочные комплекты вручают во всех родильных домах и отделениях республики. В первый день марта такие наборы получили 23 крымские семьи, в которых родилось 14 мальчиков и 9 девочек. Всего в текущем году планируется вручить родителям более 15 тысяч таких подарков.