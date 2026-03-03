Около 15 тысяч семей в Крыму получат подарочные наборы для новорожденных

С 1 марта 2026 года в Республике Крым начала действовать новая инициатива для поддержки семей. При выписке из родильных домов родителям новорожденных стали вручать подарочные наборы с детскими вещами.
Подарочные комплекты вручают во всех родильных домах и отделениях республики. В первый день марта такие наборы получили 23 крымские семьи, в которых родилось 14 мальчиков и 9 девочек. Всего в текущем году планируется вручить родителям более 15 тысяч таких подарков.
Вся продукция, включённая в комплекты, изготовлена крымскими предприятиями с соблюдением высоких стандартов для здоровья младенцев.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше