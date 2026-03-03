Представитель Джима Керри отреагировала на слухи о двойнике

До этого представитель премии «Сезар» в беседе с Variety утверждал, что Керри планировал посетить церемонию вручения наград с лета и готовился к ней в течение нескольких месяцев, чтобы произнести благодарственную речь на французском языке. На церемонии он был с близкими людьми, в том числе поддержать актера приехали его дочь и 12 друзей и родственников.