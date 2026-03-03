Представитель Джима Керри отреагировала на слухи о двойнике

Пресс-секретарь актера Джима Керри Марли Лесли отреагировала на слухи о его двойнике, пишет TMZ.
«Джим Керри посетил церемонию вручения премии “Сезар”, где получил почетную премию», — заявила представительница голливудского актера в беседе с таблоидом.
До этого представитель премии «Сезар» в беседе с Variety утверждал, что Керри планировал посетить церемонию вручения наград с лета и готовился к ней в течение нескольких месяцев, чтобы произнести благодарственную речь на французском языке. На церемонии он был с близкими людьми, в том числе поддержать актера приехали его дочь и 12 друзей и родственников.
Теория о двойнике Джима Керри
51-я церемония вручения премии «Сезар» в Париже прошла 26 февраля 2026 года. С тех пор общественность обсуждает изменения во внешности 64-летнего артиста: например, были выдвинуты гипотезы, что вместо Керри на светском вечере был его двойник.
Дошло даже до теорий, что настоящий Джим Керри давно умер. Популярный визажист и мастер трансформаций Алексис Стоун заявил, что именно он появился на церемонии вручения премии «Сезар» 26 февраля 2026 года в Париже в образе Керри. Об этом он сообщил 1 марта в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Прославленный актер давно ведет уединенный образ жизни, поселился на Гавайях и избегает светских мероприятий. Он получает три-четыре предложения о съемках в год, но большинство из них отклоняются. Судя по данным портала «Кинопоиск», некоторые проекты артист все же не оставляет и регулярно занят в роли злодея в фильмах про Соника.