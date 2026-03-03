В пермских школах учителям сказали слушать разговоры детей на переменах

Педагогов в Перми обязали дежурить на переменах и прислушиваться к разговорам учеников, об этом стало известно «Новому компаньону».
Новые правила ввели после того, как 19 февраля в Александровске семиклассник напал с ножом на сверстника.
Учителя из разных школ краевой столицы рассказали «Новому компаньону», что руководство срочно собирало их на педсоветы и раздало новые поручения. Одна из педагогов школы в Кировском районе сообщила, что 24 февраля им объявили, что теперь все перемены нужно караулить детей в коридорах, раздевалках и туалетах, вслушиваясь в их разговоры.
Другая учительница из лицея подтвердила: им коротко объяснили, что надо присматриваться к детям, слушать их и быть внимательнее, особенно классным руководителям.
В городском департаменте образования пояснили, что после происшествия в Александровске меры безопасности действительно усилили. Там напомнили, что дежурства педагогов — обычная часть учебного процесса, чтобы следить за порядком и безопасностью до и после уроков, а также на переменах. При этом в ведомстве подчеркнули, что учителей никто не заставляет дежурить именно в туалетах, и их права не нарушены.
Редакция сайта perm.aif.ru также обратилась за комментариями к учителям. Педагог одной из школ в Дзержинском районе Перми рассказал, что на педсовете им порекомендовали быть внимательнее к детям. А дежурство в школе было всегда.
Другой же учитель из посёлка Октябрьского тоже сказал, что о распоряжении про подслушивания разговоров детей он не знает.
«Может, психологам или соцпедагогам что-то и говорилось, но я об этом не знаю», — говорит собеседник.