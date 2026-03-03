В пермских школах учителям сказали слушать разговоры детей на переменах

В городском департаменте образования пояснили, что после происшествия в Александровске меры безопасности действительно усилили. Там напомнили, что дежурства педагогов — обычная часть учебного процесса, чтобы следить за порядком и безопасностью до и после уроков, а также на переменах. При этом в ведомстве подчеркнули, что учителей никто не заставляет дежурить именно в туалетах, и их права не нарушены.