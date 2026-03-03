Прокуратура завела дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта в Томске

В Томске после проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта «Богашево», сообщает «КП-Томск». По данным надзорного ведомства, в 2019—2022 годах подрядчик получал дополнительные выплаты, ссылаясь на существенный рост цен на строительные материалы. При этом стоимость государственного контракта была увеличена необоснованно.
В прокуратуре сообщили: «Ущерб федеральному бюджету составил свыше 6 млн рублей». Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.
Ранее в аэропорту проводилась реконструкция взлетно-посадочной полосы. Рассматривался проект ее удлинения с 2,5 до 2,8 километра, однако на эти цели не удалось изыскать около 1,3 млрд рублей. Расследование обстоятельств продолжается.
