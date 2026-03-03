Амброзия и циклахена: в Самарской области утвердили перечень опасных растений

В соответствии с приложением к постановлению правительства, среди таких растений: амброзия голометельчатая, борщевик Сосновского и циклахена дурнишниколистная.
Правительство Самарской области утвердило перечень опасных видов инвазивных растений, не относящихся к карантинным. Их необходимо выявлять и уничтожать на особо охраняемых территориях.
В соответствии с приложением к постановлению правительства, среди таких растений: амброзия голометельчатая, борщевик Сосновского и циклахена дурнишниколистная.
Контроль за исполнением постановления возложен на минприроды региона.