Амброзия и циклахена: в Самарской области утвердили перечень опасных растений

Правительство Самарской области утвердило перечень опасных видов инвазивных растений, не относящихся к карантинным. Их необходимо выявлять и уничтожать на особо охраняемых территориях.

Источник: Freepik

В соответствии с приложением к постановлению правительства, среди таких растений: амброзия голометельчатая, борщевик Сосновского и циклахена дурнишниколистная.

Контроль за исполнением постановления возложен на минприроды региона.