Сколько белорусских туристов сейчас на Ближнем Востоке — озвучены цифры

Около 3 тысяч белорусских туристов находятся сейчас в странах Ближнего Востока. Об этом сообщил директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский в эфире телеканала «Первый информационный».

Источник: Смартпресс

По его словам, в Объединённых Арабских Эмиратах сейчас отдыхают порядка 2,5 тысячи организованных туристов из Беларуси. В Катаре — 186 человек, в Омане — 319.

Машарский отметил, что дипломаты и туроператоры работают над тем, чтобы продление проживания в отелях для этих туристов было бесплатным.

Белорусам рекомендовано оставаться в гостиницах, избегать правительственных кварталов и районов с военными объектами. Безопасное возвращение граждан на родину названо приоритетной задачей. Сейчас ожидается решение об открытии воздушного пространства.

В Национальном агентстве по туризму открыта горячая линия. Аналогичные линии работают при дипломатических представительствах Беларуси за рубежом. По словам главы агентства, дипломаты поддерживают тесный контакт с теми, кто вынужденно задержался в регионе.