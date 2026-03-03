Сколько белорусских туристов сейчас на Ближнем Востоке — озвучены цифры

По его словам, в Объединённых Арабских Эмиратах сейчас отдыхают порядка 2,5 тысячи организованных туристов из Беларуси. В Катаре — 186 человек, в Омане — 319.
Машарский отметил, что дипломаты и туроператоры работают над тем, чтобы продление проживания в отелях для этих туристов было бесплатным.
Белорусам рекомендовано оставаться в гостиницах, избегать правительственных кварталов и районов с военными объектами. Безопасное возвращение граждан на родину названо приоритетной задачей. Сейчас ожидается решение об открытии воздушного пространства.
В Национальном агентстве по туризму открыта горячая линия. Аналогичные линии работают при дипломатических представительствах Беларуси за рубежом. По словам главы агентства, дипломаты поддерживают тесный контакт с теми, кто вынужденно задержался в регионе.