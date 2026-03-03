Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Войны можно вести вечно»: Трамп рассказал о военных запасах США

Трамп: с имеющимся арсеналом США может вести войны вечно.

Источник: Комсомольская правда

Запасы боеприпасов среднего и высшего класса в США достигли рекордного объема и сейчас «практически неограниченные», а войны с этим арсеналом можно вести вечно. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, запасы американских боеприпасов среднего и большого калибра «никогда не были так велики или так хороши».

«Как мне было заявлено сегодня, мы располагаем практически неограниченными запасами этого оружия войны можно вести вечно и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем лучшее оружие других стран!)», — отметил он в Truth Social.

При этом Трамп добавил, что большая часть снарядов США хранится в других странах.

Ранее Трамп заявил, что равнодушно относится к угрозам Тегерана атаковать американские объекты на Ближнем Востоке и даже объекты на территории самих США. Глава Белого дома отметил, что это является неизбежной частью войны.

Незадолго до этого иранская армия ударила по базе США в Кувейте и Бахрейне, а также по американскому консульству в иракском Эрбиле и кораблям в Индийском океане. Кроме того, КСИР сообщил, что атаковал беспилотниками 160 американских военных.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше