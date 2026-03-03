«Войны можно вести вечно»: Трамп рассказал о военных запасах США

Запасы боеприпасов среднего и высшего класса в США достигли рекордного объема и сейчас «практически неограниченные», а войны с этим арсеналом можно вести вечно. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, запасы американских боеприпасов среднего и большого калибра «никогда не были так велики или так хороши».
«Как мне было заявлено сегодня, мы располагаем практически неограниченными запасами этого оружия войны можно вести вечно и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем лучшее оружие других стран!)», — отметил он в Truth Social.
При этом Трамп добавил, что большая часть снарядов США хранится в других странах.
Ранее Трамп заявил, что равнодушно относится к угрозам Тегерана атаковать американские объекты на Ближнем Востоке и даже объекты на территории самих США. Глава Белого дома отметил, что это является неизбежной частью войны.
Незадолго до этого иранская армия ударила по базе США в Кувейте и Бахрейне, а также по американскому консульству в иракском Эрбиле и кораблям в Индийском океане. Кроме того, КСИР сообщил, что атаковал беспилотниками 160 американских военных.