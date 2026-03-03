Москва
В троллейбусах Самары установят терминалы для безналичной оплаты

Трамвайно-троллейбусное управление закупит 35 устройств для безналичной оплаты за 8,2 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре готовятся к внедрению безналичной оплаты проезда в троллейбусах. Муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» объявило закупку на поставку и монтаж 35 мобильных терминалов. Устройства будут считывать банковские карты, поставщика ищут через сайт госзакопок.

«Максимальная цена контракта — 8,2 млн рублей. Работы необходимо выполнить до конца 2026 года», — указано в документах закупки.

Помимо терминалов, подрядчик поставит 90 комплектов программно-аппаратных средств для системы безналичной оплаты, роутеры и преобразователи напряжения. Новая система позволит ускорить посадку и сделать проезд удобнее для пассажиров. Окончание приема подачи заявок состоится 18 марта.