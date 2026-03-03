В троллейбусах Самары установят терминалы для безналичной оплаты

В Самаре готовятся к внедрению безналичной оплаты проезда в троллейбусах. Муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» объявило закупку на поставку и монтаж 35 мобильных терминалов. Устройства будут считывать банковские карты, поставщика ищут через сайт госзакопок.