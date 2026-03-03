Названы самые популярные схемы мошенничества под видом онлайн-знакомств

Так, в переписке аферисты предлагают сходить в кино, театр, на стендап, в музей, планетарий или на конную прогулку, а для покупки билетов отправляют ссылку на фишинговый сайт. В итоге за 9 месяцев 2025 года на билетной версии FakeDate три скам-группы заработали более 330 миллионов рублей.