Челябинские таксисты объединились в профсоюз

Дело в том, что водители, которые работают с агрегаторами, регистрируются как самозанятые. При этом условия их труда зависят от алгоритмов крупных сервисов по заказу такси. А агрегаторы устанавливают тарифы и комиссии в одностороннем порядке, могут прервать сотрудничество с водителем без возможности обжалования.