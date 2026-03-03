Челябинские таксисты объединились в профсоюз

Челябинцы присоединились к «Профессиональному союзу водителей такси». Об этом сообщили в региональной Федерации профсоюзов.
— Формально водители не состоят в трудовых отношениях с агрегаторами и фактически лишены всех социальных гарантий Трудового кодекса, — пояснил зампредседателя Федерации профсоюзов Челябинской области Петр Гневашев.
Дело в том, что водители, которые работают с агрегаторами, регистрируются как самозанятые. При этом условия их труда зависят от алгоритмов крупных сервисов по заказу такси. А агрегаторы устанавливают тарифы и комиссии в одностороннем порядке, могут прервать сотрудничество с водителем без возможности обжалования.
В новом профсоюзе сейчас готовят коллективное обращение сразу ко всем крупным агрегаторам такси: водители требуют пересмотреть порядок сотрудничества и в будущем учитывать их мнение при установке новых правил.
Напомним, в Челябинске 3 марта начали проверку таксистов. Ищут водителей, работающих нелегально.