В Екатеринбурге после рейда на воинский учет поставили 10 бывших мигрантов

В Екатеринбурге прошел очередной рейд среди бывших мигрантов. Его провели офицеры военно-следственного отдела СК России вместе с полицейскими и сотрудниками военного комиссариата. Они проверяли соблюдение миграционного законодательства и искали среди «новых» граждан тех, кто не встал на воинский учет.
— Офицеры совместно с сотрудниками полиции и районного военного комиссариата провели очередной рейд с целью проверки соблюдения иностранными гражданами миграционного законодательства, — пояснили в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО.
Всего в ходе мероприятия проверили более 40 граждан, в том числе иностранных. По итогам рейда выявили 10 бывших мигрантов, не вставших на воинский учет. Всем им были вручены повестки.
Это уже не первый подобный рейд в Екатеринбурге. Так, ранее в аэропорту Кольцово в ходе такого мероприятия выявили больше 10 человек, недавно получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет.