В Иране высказались о выборах нового верховного лидера страны: какую клятву дал Совет экспертов республики

1 марта сообщалось, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак со стороны Израиля и США. В связи с этим в стране объявлен 40-дневный траур, а также введена нерабочая неделя. По данным агентства Fars, помимо Хаменеи погибли его также дочь, зять, внук и невестка.