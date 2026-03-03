В Иране высказались о выборах нового верховного лидера страны: какую клятву дал Совет экспертов республики

Выборы преемника верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего при ударах Израиля, не займут много времени. Об этом заявил член Совета экспертов исламской республики аятолла Али Моалеми, сообщает агентство ISNA.
«Члены Совета экспертов (органа, ответственного за выбор нового верховного лидера — Прим. Ред.) поклялись, что при выборе лидера не будут учитывать личные предпочтения, а будут выбирать на основе религиозных норм», — заверил аятолла.
1 марта сообщалось, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак со стороны Израиля и США. В связи с этим в стране объявлен 40-дневный траур, а также введена нерабочая неделя. По данным агентства Fars, помимо Хаменеи погибли его также дочь, зять, внук и невестка.
Сутки спустя умерла супруга верховного лидера Ирана Али Хаменеи, получившая ранения при ударах. Женщина находилась в коме после ударов Израиля и США 28 февраля.