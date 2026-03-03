В марте ЗАГС назвал самые необычные имена новорожденных в Ростовской области

Некоторые новорожденные малыши в Ростовской области получили редкие имена. Обновленный список на 3 марта 2026 года опубликовали в реестре ЗАГС.
Девочек назвали Айла, Лана, Фотима, Гюнеш и Анжела, мальчиков — Агоп, Гавриил, Идрис, Гиоргий, Омероз.
При этом ранее, до обновления записи ЗАГС, жители Дона видели такие имена как Сабина, Эмина, Салима, Рози, а также Байхан, Климент и Стивен.
Самыми распространенными на Дону именами в марте оказались: София (96 новорожденных девочек), Ева (90), Варвара (84), Мария (79), Мирослава (78); Михаил (120 новорожденных мальчиков), Александр (111), Артем (84), Матвей (76), Иван (74).