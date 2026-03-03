В Иркутске перед 8 Марта проверяют тюльпаны на наличие карантинных вредителей

Прежде чем цветы окажутся на полках магазинов, сотрудники ведомства внимательно осматривают их, чтобы убедиться в отсутствии вредителей. Главным врагом для цветов является западный цветочный трипс. Это насекомое известно как калифорнийский, и чаще всего встречается в теплицах, где ему очень комфортно.