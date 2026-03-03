В Иркутске перед 8 Марта проверяют тюльпаны на наличие карантинных вредителей

В Иркутске перед 8 Марта специалисты проверяют тюльпаны на наличие вредителей. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Россельхознадзора по Приангарью и Республике Бурятия, были досмотрены партии свежих цветов и взяты пробы для лабораторного исследования.
— Всего проверено около миллиона цветов. Каждую весну в теплицах выращивается 1,5 миллиона луковиц тюльпанов. В ассортименте представлено 35 сортов, включая пять пионовидных, с разнообразной цветовой гаммой, — пояснили в надзором ведомстве.
Прежде чем цветы окажутся на полках магазинов, сотрудники ведомства внимательно осматривают их, чтобы убедиться в отсутствии вредителей. Главным врагом для цветов является западный цветочный трипс. Это насекомое известно как калифорнийский, и чаще всего встречается в теплицах, где ему очень комфортно.