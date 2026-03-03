Главу наркокартеля «Новое поколение Халиско» доставили на кладбище в золотом гробу

Главу наркокартеля «Новое поколение Халиско» Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, похоронили в Сапопане, штат Халиско. Его тело привезли на местное кладбище в золотом гробу. Об этом сообщила радиостанция Formula.
— Останки Эль Менчо перевезли в золотом гробу из похоронного бюро на улице Хигантес на кладбище Ресинто-де-ла-Пас, — рассказал журналист радио.
Уточняется, что белый катафалк, в котором везли гроб, был украшен цветами в форме петуха из красных роз. После этого золотой гроб доставили к месту захоронения под звуки оркестра.
Силовики ликвидировали лидера одного из крупнейших мексиканских наркокартелей «Новое поколение Халиско» Эль Менчо. Он входил в список самых разыскиваемых преступников. Кем был Эль Менчо и кто может стать его преемником, разбиралась «Вечерняя Москва».
Стало известно, что Рубен Немесио Осегер Сервантес имел личную армию и выстроил систему безопасности, сравнимую с силами спецназа. Охрана включала не только около 400 боевиков, но и серьезное вооружение, включая дроны-бомбардировщики, а порой даже мины.