Главу наркокартеля «Новое поколение Халиско» доставили на кладбище в золотом гробу

Силовики ликвидировали лидера одного из крупнейших мексиканских наркокартелей «Новое поколение Халиско» Эль Менчо. Он входил в список самых разыскиваемых преступников. Кем был Эль Менчо и кто может стать его преемником, разбиралась «Вечерняя Москва».