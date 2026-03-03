Домой за 360 тысяч: Билеты из Дубая в Россию улетели в космос

«Я сейчас мониторю билеты, но они просто космические. На семью… 360 тысяч рублей… Не могу спать, от каждого хлопка вздрагиваю. Страшно за детей», — рассказала собеседница РИА «Новости».
Она добавила, что гарантии вылета нет. Туроператор тогда предложил ожидать дальнейшей информации, несмотря на просьбу изменить дату возвращения за доплату.
Ранее Life.ru сообщал, что россияне в спешке раскупили почти все билеты на ближайшие рейсы из Дубая в Москву на фоне боевых действий в ОАЭ. Стоимость доходила до 90 тысяч рублей. Продажи открыли авиакомпании Flydubai и Emirates, места разобрали практически мгновенно, в аэропорту выстроились очереди. Сейчас ситуация улучшилась — первые за три дня рейсы уже приземлились в Москве, Казани и Екатеринбурге.
