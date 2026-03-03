Домой за 360 тысяч: Билеты из Дубая в Россию улетели в космос

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на авиабилеты из Дубая в Россию резко выросли. Стоимость перелёта для семьи из трёх человек с грудным ребёнком в Новосибирск или Екатеринбург достигала 360 тысяч рублей, пожаловалась российская туристка. По её словам, она находится в ОАЭ с мужем и двумя детьми и решила вылететь раньше окончания путёвки после серии взрывов, но это оказалось не так просто.