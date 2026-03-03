Москва
Первый вывозной рейс «Аэрофлота» вылетел из Дубая в Москву

Из Дубая в Москву вылетел первый вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» с полной загрузкой. Об этом во вторник, 3 марта, сообщили в пресс-службе российского авиаперевозчика.

— Первый вывозной рейс SU525D «Аэрофлота» из Дубая в Москву вылетел в 8:57 по московскому времени с загрузкой в 100 процентов. На борту 159 пассажиров, включая трех детей до двух лет, — добавили в сообщении.

Тем временем авиакомпания намерена организовать 3 марта еще два вывозных рейса — SU525 Дубай (DXB) — Москва (SVO) и SU531 Абу-Даби (AUH) —Москва (SVO). На них отправятся пассажиры, рейсы которых были отменены еще 28 февраля.

В аэропорт Внуково ранним утром также прибыл рейс авиакомпании Flydubai из Дубая. Самолет приземлился в 03:44 по московскому времени. На его борту находились в основном россияне, которые должны были вылететь еще с 28 февраля, однако их рейсы отменяли из-за ситуации в регионе.

Помимо этого, с 28 февраля по 2 марта из Ирана через границу с Азербайджаном эвакуированы 114 россиян. Всего за этот период выехали 152 гражданина Азербайджана. Также были эвакуированы 127 граждан Китая, 114 человек из России, 65 граждан Пакистана и 42 человека из Таджикистана.

