Массовые проверки торговцев цветами начались в Волгоградской области

Нарушителям грозят штрафы по ст. 8.3 КоАП Волгоградской области (Осуществление торговли, организация общественного питания, предоставление бытовых услуг вне специально отведенных для этого мест). Наказание для физических лиц предусматривает от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных — от 30 до 50 тысяч; для юридических лиц — от 80 до 100 тысяч рублей.