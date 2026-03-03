Женщины живут дольше мужчин. И вот почему

В наши дни женщины живут дольше мужчин на десять лет, заявил в беседе с ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Женщины у нас больше живут на десять лет. До ковида было 74, потом упало надва — до 72, потом восстановилось. Это средне между мужчинами и женщинами. Значит, если у женщин продолжительность жизни на десять лет больше, у мужчин она даже ниже 70 лет», — уточнил Онищенко.
По его словам, продолжительность жизни женщин была выше мужской и в 1990-е годы. Мужчины чаще страдали от алкоголизма, а женщины вели более здоровый образ жизни благодаря инстинкту ответственности за детей. Теперь на статистике отображается детская и подростковая смертность.
«У нас мальчиков рождается примерно 109, а девочек 100. Это естественный природный запас. Но к моменту вступления в детородный возраст — это было во все времена — мальчиков остается где-то 92 на 100 девочек», — добавил Онищенко.
Как снизить риск инфаркта и инсульта
Влияние наследственности на риск развития инфаркта или инсульта можно преодолеть. Рекомендациями ранее поделилась Елена Резник, заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России.
По ее словам, можно повлиять на такие факторы, как «избыточная масса тела и ожирение, малоактивный образ жизни, злоупотребление алкоголем, курение, питание с большим содержанием соли, быстрых углеводов и трансжиров, которые, в свою очередь, приводят к нарушению метаболизма глюкозы и липидов». Также оказать влияние можно на психологические и социальные факторы.
Как подчеркнула врач, самый важный шаг на пути к снижению влияния наследственности — коррекция образа жизни и привычек. Еще одна рекомендация эксперта — ежегодная плановая диспансеризация.