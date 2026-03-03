Любопытная харза спасла бюджет нацпарка «Земля леопарда» в Приморье

Детали выяснились при просмотре данных ближайшей фотоловушки. Оказалось, что за несколько месяцев мимо пакета прошли десятки животных: медведи, копытные, бурундуки и птицы. Никто из них не обратил внимания на посторонний предмет. И только две харзы проявили к находке живой интерес. Зверьки некоторое время играли с пакетом, бегали с ним и даже пробовали содержимое на зуб, но, не найдя в нем ничего съедобного, бросили свою игрушку практически там же, где нашли.