Любопытная харза спасла бюджет нацпарка «Земля леопарда» в Приморье

В Приморском крае сотрудники национального парка «Земля леопарда» избежали серьезных финансовых потерь благодаря… обычному любопытству дикой куницы. Харза не только нашла потерянный в снегу пакет с дорогостоящими SD-картами, но и, наигравшись, вернула имущество на место, сохранив его в целости.
Удивительная история произошла несколько лет назад. Старший инженер-исследователь отдела науки Виктор Сторожук случайно обронил закрытый пакет с картами памяти во время установки оборудования в глубоких снегах. Пакет он так и не нашел. Однако когда он вернулся на место установки фотоловушки, то нашел тот самый пакет в целости и сохранности.
Детали выяснились при просмотре данных ближайшей фотоловушки. Оказалось, что за несколько месяцев мимо пакета прошли десятки животных: медведи, копытные, бурундуки и птицы. Никто из них не обратил внимания на посторонний предмет. И только две харзы проявили к находке живой интерес. Зверьки некоторое время играли с пакетом, бегали с ним и даже пробовали содержимое на зуб, но, не найдя в нем ничего съедобного, бросили свою игрушку практически там же, где нашли.
В отделе науки теперь шутят, что харза, сама того не ведая, предотвратила финансовые потери нацпарка и помогла тому, кто каждый день стоит на страже безопасности диких обитателей.