«Цвет, вкус, запах, крошки, процент жира». Беларусь приняла новый ГОСТ для чипсов

Беларусь приняла новый ГОСТ для чипсов, который определяет их цвет, вкус и запах.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси принят межгосударственный ГОСТ для чипсов, разработанный Росстандартом, пишет ТАСС.

Новый стандарт начнет действовать с 1 апреля. Он распространяется на чипсы, которые изготавливают из натурального картофеля (продуктов переработки картофеля) во время термической обработки или экструзионным методом.

В ГОСТе указаны, каким должен быть вид, цвет, вкус, и запах чипсов. Также регламентируется допустимое содержание жира и пищевой соли. Так, чипсы должны быть хрустящие, рассыпчатые с характерными вкусом и запахом с ощутимым ароматом. Допустимо наличие на чипсах вздутий в виде сферических образований, которые появились при взрыве волокон картофеля от нагревания содержащейся внутри жидкости. В пачке может быть до 20% чипсов коричневого цвета, которые получились при карамелизации сахаров в картофеле. А вот крошек может быть не более 25%.

Жира в чипсах из натурального картофеля допускается до 45%. А если это чипсы из продуктов переработки картофеля (картофельных полуфабрикатов), то жира там должно быть не более 35%.

Кроме России и Беларуси данный ГОСТ принят уже в Армении, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане. Отмечается, что унификация данных требований на пространстве СНГ поспособствует снижению технических барьеров, а также упростит контроль, увеличит объемы торговли.

