«Цвет, вкус, запах, крошки, процент жира». Беларусь приняла новый ГОСТ для чипсов

В ГОСТе указаны, каким должен быть вид, цвет, вкус, и запах чипсов. Также регламентируется допустимое содержание жира и пищевой соли. Так, чипсы должны быть хрустящие, рассыпчатые с характерными вкусом и запахом с ощутимым ароматом. Допустимо наличие на чипсах вздутий в виде сферических образований, которые появились при взрыве волокон картофеля от нагревания содержащейся внутри жидкости. В пачке может быть до 20% чипсов коричневого цвета, которые получились при карамелизации сахаров в картофеле. А вот крошек может быть не более 25%.