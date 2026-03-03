Жена Антохи из «‎Реальных пацанов» застряла в Дубае из-за ударов Ирана

Вернуться из Дубая в Россию сейчас стало крайне сложно. Ранее Life.ru рассказывал, что авиабилеты из ОАЭ в РФ теперь стоят в разы дороже. К примеру, стоимость перелёта для семьи из трёх человек с грудным ребёнком в Новосибирск или Екатеринбург достигала 360 тысяч рублей. При этом билеты на ближайшие рейсы почти все раскуплены. Тем не менее первые за три дня рейсы уже приземлились в Москве, Казани и Екатеринбурге.