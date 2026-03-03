МинЖКХ «раскроет» тротуары для схода воды из-за угрозы подтоплений

Как работники ЖКХ собираются минимизировать подтопления улиц городов и поселков Беларуси весной 2026 в эфире телеканала СТВ рассказал замминистра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Ромашко.
«Сейчас стоят задачи перед жилищно-коммунальным хозяйством — это освобождение ливнеприемных колодцев, это минимизация последствий таяния снега, то есть “раскрытие” тротуаров, “раскрытие” буртов так называемых, в целом водоотводящих канав», — подчеркнул замминистра.
По словам Андрея Ромашко, на сегодняшний день, по информации облисполкомов, порядка 90% протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов очищена и освобождена от снега.
Оценивая работу ЖКХ в снежную и холодную зиму 2026 года, чиновник сказал, что организации справились на достаточно высоком уровне, хотя погодные условия зимы стали для службы испытанием.
