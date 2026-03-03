ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге в отношении одного из руководителей ОПК

В Екатеринбурге предотвращён террористический акт в отношении одного из руководителей предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в ФСБ России.
По данным ведомства, подозреваемый готовил нападение на представителя предприятия ОПК. В ходе оперативных мероприятий сотрудники спецслужб установили личность предполагаемого исполнителя и предприняли меры к его задержанию.
Как уточнили в ФСБ, в момент проведения операции по задержанию украинский куратор дистанционно привёл в действие взрывное устройство, находившееся при исполнителе. В результате произошёл взрыв.
Ранее ФСБ предотвратила теракт на День защитника Отечества в Ставрополе. По заданию СБУ россиянин планировал теракт в период проведения массовых мероприятий.