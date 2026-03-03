ISNA: Пятеро военнослужащих КСИР погибли в результате удара по провинции Бушер

Минимум пять военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли в результате ударов Соединенных Штатов и Израиля по южной провинции Бушер. Об этом во вторник, 3 марта, сообщило агентство ISNA.
Уточняется, что погибшие служили в ВМС и ВВС КСИР. Атака пришлась по районам Дейер и Джам провинции.
Также стало известно, что дворец Голестан, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, пострадал от израильских и американских атак. Этот дворец также является одним из старейших комплексов зданий в Тегеране.
Дональд Трамп стал первым президентом США, который за один год начал бомбить сразу семь государств. При этом три страны, а именно Иран, Нигерия и Венесуэла, ранее никогда не были целями военных операций Штатов.
28 февраля американский президент объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. До этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Что известно о начале военного конфликта — в материале «Вечерней Москвы».