Граждане Молдовы застряли в Эмиратах, Израиле и других странах Ближнего Востока: Вернуться домой можно только через Москву

Туристы из Молдовы оказались заблокированы в Объединённых Арабских Эмиратах, Израиле и других странах Ближнего Востока из-за отмены или переноса рейсов.
При этом домой можно улететь через Москву — регистрация на эти рейсы открыта. Но вы сами знаете, через какие семь кругов ада потом приходится проходить по возвращении в Кишинёв.
Ранее сообщалось о проблемах с жильём в ОАЭ.
По сообщению представителя туристической компании из Тирасполя, около 200 человек из Приднестровья застряли в Дубае. Теперь главный вопрос: кто поможет людям?
Более 100 граждан Молдовы в странах Ближнего Востока обратились за помощью в дипломатические миссии за консульской помощью или информацией на фоне эскалации конфликта в регионе, сообщает МИД Молдовы.
В Израиле консульскую помощь запросили 8 граждан. 4 обращения поступили из Катара, одно — из Кувейта. В ОАЭ 2 гражданина получили помощь по вопросам проживания. Посольство в Абу-Даби также обработало 96 телефонных обращений, касающихся безопасности и ситуации в воздушном пространстве.
По данным дипмиссий, граждан Молдовы среди пострадавших нет. Для наших соотечественников, находящихся в странах Ближнего Востока, выпущены следующие рекомендации:
•оставаться в безопасных местах;
•избегать ненужных поездок;
•строго соблюдать указания местных властей; •проверять статус рейсов у авиакомпаний.
Контакты посольств Республики Молдова:
Израиль.
+972 52 278 7326.
+972 52 778 9772.
tel-aviv@mfa.gov.md.
Катар (аккредитовано также для Кувейта).
+974 3377 3417.
doha@mfa.gov.md.
ОАЭ (аккредитовано также для Саудовской Аравии и Бахрейна).
+971 50 916 0778.
abudhabi@mfa.gov.md.
Турция (аккредитовано также для Ливана и Египта).
+90 541 687 21 04.
ankara@mfa.gov.md.
Азербайджан (аккредитовано также для Ирана).
+994 50 228 51 35.
baku@mfa.gov.md.
МИД продолжает мониторинг ситуации и призывает к спокойствию, внимательности и соблюдению инструкций местных властей.