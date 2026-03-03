Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Граждане Молдовы застряли в Эмиратах, Израиле и других странах Ближнего Востока: Вернуться домой можно только через Москву

Часть граждан наших оказалась заблокирована в регионе после эскалации конфликта на Ближнем Востоке [видео]

Источник: Комсомольская правда

Туристы из Молдовы оказались заблокированы в Объединённых Арабских Эмиратах, Израиле и других странах Ближнего Востока из-за отмены или переноса рейсов.

При этом домой можно улететь через Москву — регистрация на эти рейсы открыта. Но вы сами знаете, через какие семь кругов ада потом приходится проходить по возвращении в Кишинёв.

Ранее сообщалось о проблемах с жильём в ОАЭ.

По сообщению представителя туристической компании из Тирасполя, около 200 человек из Приднестровья застряли в Дубае. Теперь главный вопрос: кто поможет людям?

Более 100 граждан Молдовы в странах Ближнего Востока обратились за помощью в дипломатические миссии за консульской помощью или информацией на фоне эскалации конфликта в регионе, сообщает МИД Молдовы.

В Израиле консульскую помощь запросили 8 граждан. 4 обращения поступили из Катара, одно — из Кувейта. В ОАЭ 2 гражданина получили помощь по вопросам проживания. Посольство в Абу-Даби также обработало 96 телефонных обращений, касающихся безопасности и ситуации в воздушном пространстве.

По данным дипмиссий, граждан Молдовы среди пострадавших нет. Для наших соотечественников, находящихся в странах Ближнего Востока, выпущены следующие рекомендации:

•оставаться в безопасных местах;

•избегать ненужных поездок;

•строго соблюдать указания местных властей; •проверять статус рейсов у авиакомпаний.

Контакты посольств Республики Молдова:

Израиль.

+972 52 278 7326.

+972 52 778 9772.

tel-aviv@mfa.gov.md.

Катар (аккредитовано также для Кувейта).

+974 3377 3417.

doha@mfa.gov.md.

ОАЭ (аккредитовано также для Саудовской Аравии и Бахрейна).

+971 50 916 0778.

abudhabi@mfa.gov.md.

Турция (аккредитовано также для Ливана и Египта).

+90 541 687 21 04.

ankara@mfa.gov.md.

Азербайджан (аккредитовано также для Ирана).

+994 50 228 51 35.

baku@mfa.gov.md.

МИД продолжает мониторинг ситуации и призывает к спокойствию, внимательности и соблюдению инструкций местных властей.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше