В Братске не работает почти половина почтовых отделений

Сотрудники увольняются по собственному желанию, а новых кандидатов нет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Почти половина почтовых отделений в Братске временно приостановила свою работу. Из 21 действующего в городе отделения Почты России, девять — не работают. Об этом сообщили на заседании общественной палаты города.

— Основная причина — увольнение сотрудников по собственному желанию и отсутствие желающих занять вакантные места, — объяснил директор управления федеральной почтовой связи Иркутской области Руслан Полетаев.

Все необходимые почтовые услуги, от выплаты пенсий и пособий до получения и отправки писем и посылок, а также подписки на газеты, доступны жителям в отделениях поблизости. Вместе с этим идет работа по привлечению новых сотрудников. Сейчас в Братске не хватает специалистов: укомплектованность начальниками отделений составляет 67%, операторами — 57%, а почтальонами — 73%.

