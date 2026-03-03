В Братске не работает почти половина почтовых отделений

Все необходимые почтовые услуги, от выплаты пенсий и пособий до получения и отправки писем и посылок, а также подписки на газеты, доступны жителям в отделениях поблизости. Вместе с этим идет работа по привлечению новых сотрудников. Сейчас в Братске не хватает специалистов: укомплектованность начальниками отделений составляет 67%, операторами — 57%, а почтальонами — 73%.