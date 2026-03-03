Москва
Администрация Перми намерена изъять участок у пермского цирка

Арбитражный суд Пермского края принял к производству исковое заявление департамента дорог и благоустройства администрации Перми к ФКП «Российская государственная цирковая компания».

Источник: Коммерсантъ

Согласно картотеке суда, истец планирует изъять земельный участок для муниципальных нужд.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в мэрии, речь идет об участке от ул. Уральской до ул. Степана Разина. Его изъятие необходимо для строительства проезда. Следующее заседание по делу состоится 27 апреля.

Пермский цирк является филиалом ФКП «Росгосцирк». С февраля 2024 года его директором является Сергей Блохин. В конце декабря прошлого года стало известно, что Пермский цирк могут включить в программу реконструкции. Об этих планах заявлялось еще в 2024 году, однако работы тогда так и не начались из-за отсутствия финансирования. В рамках реконструкции предполагалось полностью заменить наружные витражные конструкции. Колерный паспорт обновленного здания цирка предусматривал также динамичную архитектурную подсветку с меняющимся освещением разных оттенков и цветов.