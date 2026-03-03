Москва
ФСБ: украинский куратор взорвал диверсанта при задержании в Екатеринбурге

Подозреваемый готовил теракт против одного из руководителей оборонного предприятия, а его куратор дистанционно привел бомбу в действие.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ России выявили подготовку теракта против главы одного из предприятий ОПК Свердловской области. В момент задержания диверсант был ликвидирован своим же сообщником.

Как сообщили в Федеральной службе безопасности России, гражданин РФ арендовал квартиру по поддельным документам и получил два самодельных взрывных устройства из схрона. В момент задержания он поддерживал связь с куратором с Украины.

По информации ФСБ, именно куратор от украинских спецслужб дистанционно активировал бомбу, в результате чего подозреваемый был подорван. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что сотрудники органов безопасности и гражданское население при совершении теракта не пострадали.

Ранее ФСБ предупредило, что граждане России, участвующие в работе SIM-боксов и регистрирующие на себя SIM-карты, становятся пособниками террористов и мошенников. Более 200 человек уже задержаны по соответствующим статьям.