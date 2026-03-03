Учительница из Башкирии выиграла в «Поле чудес»

В эфире программы Алёна Яныбаева передала большой привет от народа Калтасинского района Башкортостана на марийском языке, попросив повторить свои слова и ведущего. В качестве приза она выбрала ноутбук, а от суперигры отказалась. Поддержала участницу ее дружная семья: супруг Сергей и дочери Дарья и Полина. По традиции семья сфотографировалась на память с бессменным ведущим Леонидом Якубовичем.