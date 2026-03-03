Москва
Учительница из Башкирии выиграла в «Поле чудес»

Жительница Калтасинского района Башкирии Алёна Яныбаева победила в телешоу Первого канала «Поле чудес». В популярной программе она выступила в национальном костюме, исполнив частушки на родном марийском языке.

Источник: МОБУ Краснохолмская СОШ №1 / ВКонтакте

Алёна Геннадьевна — опытный школьный учитель, много лет преподает детям английский язык.

«На любимом миллионами зрителей шоу “Поле чудес” блистала наша землячка, — сообщили в Краснохолмской средней школе № 1. — Она продемонстрировала не только свои знания, но и невероятную харизму, покорив сердца зрителей и ведущего».

В эфире программы Алёна Яныбаева передала большой привет от народа Калтасинского района Башкортостана на марийском языке, попросив повторить свои слова и ведущего. В качестве приза она выбрала ноутбук, а от суперигры отказалась. Поддержала участницу ее дружная семья: супруг Сергей и дочери Дарья и Полина. По традиции семья сфотографировалась на память с бессменным ведущим Леонидом Якубовичем.

За успехом участницы радостно наблюдали ее земляки. После поездки Алёна Геннадьевна поблагодарила руководство района и школу за помощь в организации поездки.