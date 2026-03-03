Москва
В Приморье участники СВО получили землю на побережье Японского моря

Участки в посёлке Ливадия под Находкой вернули в муниципальную собственность через суд и передали бойцам.

Источник: Аргументы и факты

Девять участников специальной военной операции стали обладателями земельных наделов на побережье Японского моря в престижном районе Находки — посёлке Ливадия. Среди получивших землю — Герой России. Передача стала возможной после того, как прокуратура добилась отмены незаконных сделок с этой территорией.

В 2020 году десять участков в Ливадии были проданы частному лицу по заниженной цене. Покупатель предоставил подложные документы, в которых ложно утверждалось о наличии на территории построек. На самом деле земля пустовала, что позволило приобрести её с нарушением закона.

Обман вскрылся, и прокуратура Находки обратилась в суд. Сделки признали недействительными, а участки вернули в муниципальную собственность. Возвращённую территорию городские власти решили использовать для поддержки тех, кто имеет особые заслуги перед страной.

«Благодаря принятым мерам земельные участки переданы в собственность участникам специальной военной операции», — сообщили в Генеральной прокуратуре России. Процедура передачи прошла под строгим контролем ведомства.