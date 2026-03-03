Начался ремонт двух мостов на трассе Осиновка — Рудная Пристань

АО «Мостострой-11» приступило к ремонту двух мостов на трассе Осиновка — Рудная Пристань в Анучинском районе Приморья: один из них много лет работает по временной схеме после обрушения под фурой, второй признали изношенным.
Как сообщили Новости VL со ссылкой на контракты, заключённые с компанией, речь идёт о мостах на 96-м и 88-м километрах дороги Осиновка — Рудная Пристань.
Сооружение в селе Таёжка на 96-м километре обвалилось под большегрузом в августе 2017 года, после чего водителей пустили по временной переправе и объезду. Второй мост располагается примерно в восьми километрах от Таёжки, на 88-м километре той же трассы: аварий там не фиксировали, но объект относят к старым советским конструкциям с признаками износа.
Согласно данным портала госзакупок, ремонт моста в районе Таёжки обойдётся в 315,12 млн рублей, а работы на объекте на 88-м километре оценены в 300,14 млн рублей.
Оба контракта получила компания «Мостострой-11» из Сургута — крупный мостостроительный подрядчик, который, как указывают отраслевые ресурсы, заключил более 500 договоров по стране и раньше уже работал в Приморье. В 2021 году эта компания построила эстакаду длиной 513,5 метра через реку Артёмовка на новой объездной дороге в районе Шкотово.
Контракты на мосты Осиновка — Рудная Пристань подписали в 2025 году: сначала подрядчик занимался изысканиями и подготовкой проектной документации, а на строительные работы отвели десятимесячный срок до середины ноября 2026 года.