Начался ремонт двух мостов на трассе Осиновка — Рудная Пристань

Сооружение в селе Таёжка на 96-м километре обвалилось под большегрузом в августе 2017 года, после чего водителей пустили по временной переправе и объезду. Второй мост располагается примерно в восьми километрах от Таёжки, на 88-м километре той же трассы: аварий там не фиксировали, но объект относят к старым советским конструкциям с признаками износа.