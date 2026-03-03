В Казани проходит первый международный конкурс красоты стран БРИКС: фоторепортаж

В Казани стартовал первый в истории международный конкурс красоты среди стран БРИКС. В МВЦ «Казань Экспо» прошла торжественная церемония открытия мероприятия, на которой организаторы представили участниц конкурса из 17 стран. Конкурс в столице Татарстана в отличии от традиционных конкурсов красоты проводится сразу в трех категориях: «Маленькая мисс», «Мисс» и «Миссис». Общее количество участниц — 51. Среди членов жюри немало известных персон. В том числе визажист Елена Крыгина, стилист Влад Лисовец, хореограф Никита Мусатов, певец Марк Тишман, модель и телеведущая Виктория Лопырева и другие. Кадры с церемонии открытия конкурса — в нашей фотогалерее.