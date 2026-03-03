Косули в поле деликатесов: омичи засняли зимнее пиршество на подсолнухах

В Омской области сотрудники Управления по охране животного мира засняли редкую идиллию: небольшое стадо косуль, устроивших пир на заснеженном поле, где с осени остались стебли подсолнечника. Кадрами поделились в региональном Минприроды, назвав это настоящим зимним деликатесом для диких животных.
Как пояснили специалисты, для косуль такие остатки урожая — не просто случайный перекус, а полноценная кормовая база, помогающая пережить зиму. Косули явно знают толк в деликатесах: шляпки подсолнухов, даже в морозы, сохраняют влагу, что позволяет животным не только утолить голод, но и восполнить водный баланс, когда естественные водоемы скованы льдом.
На кадрах видно, что косули сбились в небольшую группу. Такое поведение характерно именно для холодного времени года. Летом эти осторожные животные предпочитают держаться поодиночке или малыми семьями, выходя на кормежку ранним утром и поздним вечером, спасаясь от жары. Зимой же график меняется: чтобы поддерживать энергию, косули готовы завтракать, обедать и ужинать в любое время суток — главное, чтобы был корм. А поле с подсолнухами для них сейчас — как ресторан с бесплатным шведским столом.
Специалисты управления продолжают мониторить маршруты и кормовую базу диких животных, чтобы понимать, как популяция переносит зимний период. Пока, судя по кадрам, косули чувствуют себя отлично и явно не жалуются на меню.