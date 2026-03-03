Косули в поле деликатесов: омичи засняли зимнее пиршество на подсолнухах

На кадрах видно, что косули сбились в небольшую группу. Такое поведение характерно именно для холодного времени года. Летом эти осторожные животные предпочитают держаться поодиночке или малыми семьями, выходя на кормежку ранним утром и поздним вечером, спасаясь от жары. Зимой же график меняется: чтобы поддерживать энергию, косули готовы завтракать, обедать и ужинать в любое время суток — главное, чтобы был корм. А поле с подсолнухами для них сейчас — как ресторан с бесплатным шведским столом.