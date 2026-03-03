Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка Барнумом

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского украинским Финеасом Тейлором Барнумом, который основал знаменитый бродячий цирка в США в XIX веке.
По словам американского лидера, Барнум был человеком, способным «продать что угодно и когда угодно», независимо от того, работает оно или нет.
Трамп считает, что «сонный» Джо Байден, занимая пост президента США, «тратил все свое время и деньги нашей страны, отдавая все украинскому Ф. Т. Барнуму (Зеленскому!)».
«Сотни миллиардов долларов. И, хотя он раздал так много оружия сверхвысокого качества (бесплатно!), он не потрудился заменить его», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Ранее Трамп назвал Зеленского торгашом за отличное умение торговаться при сделках. Президент США вспомнил встречу российского лидера Владимира Путина с Зеленским, где второй требовал вернуть Крым и дать Украине вступить в НАТО. По словам главы Белого дома, бывший комик вел себя как настоящий предприниматель. Ведь он тогда очень любезно и в то же время настойчиво требовал реализовать свои два условия.