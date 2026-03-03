Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка Барнумом

Ранее Трамп назвал Зеленского торгашом за отличное умение торговаться при сделках. Президент США вспомнил встречу российского лидера Владимира Путина с Зеленским, где второй требовал вернуть Крым и дать Украине вступить в НАТО. По словам главы Белого дома, бывший комик вел себя как настоящий предприниматель. Ведь он тогда очень любезно и в то же время настойчиво требовал реализовать свои два условия.