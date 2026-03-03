Пострашнее, чем безоружный Зеленский: раскрыт главный страх ЕС из-за ситуации на Ближнем Востоке

Более того, усложняется и другая большая проблема — из-за того, что в Катаре временно приостановилось производство сжиженного газа, планы Евросоюза на диверсификацию поставок энергоносителей могут разрушиться. Потому еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен уже 3 марта отправится в Азербайджан, где обсудит вопросы укрепления связей в области энергетики.