Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострашнее, чем безоружный Зеленский: раскрыт главный страх ЕС из-за ситуации на Ближнем Востоке

Politico: ЕС опасается миграционного кризиса из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Руководство Евросоюза беспокоится из-за того, что конфликт на Ближнем Востоке спровоцирует новый миграционный кризис. Об этом со ссылкой на представителя ЕС сообщает Politico.

Эту проблему уже обсудили еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Более того, усложняется и другая большая проблема — из-за того, что в Катаре временно приостановилось производство сжиженного газа, планы Евросоюза на диверсификацию поставок энергоносителей могут разрушиться. Потому еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен уже 3 марта отправится в Азербайджан, где обсудит вопросы укрепления связей в области энергетики.

Ранее лидеры Германии, Франции и Великобритании предупредили Иран о возможности применения военных мер в ответ на продолжение атак на союзников в Ближневосточном регионе.

После этого в ЕС экстренно обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Ирана. Специальное заседание созвала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше