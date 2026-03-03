Какая новая льгота положена многодетным?

Речь идёт о законе, который позволяет сохранить единое ежемесячное пособие, если среднедушевой доход семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10% (в Волгоградской области прожиточный минимум На душу населения с 1 января 2026 г. составляет 16 288 ₽). Новую норму утвердили в Госдуме.