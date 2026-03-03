Москва
Какая новая льгота положена многодетным?

Ранее даже превышение на небольшую сумму становилось основанием для отказа в выплате, на что нередко указывали семьи.

Источник: Reuters

Новый закон позволяет многодетным семьям сохранять пособия даже при росте дохода.

Речь идёт о законе, который позволяет сохранить единое ежемесячное пособие, если среднедушевой доход семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10% (в Волгоградской области прожиточный минимум На душу населения с 1 января 2026 г. составляет 16 288 ₽). Новую норму утвердили в Госдуме.

Напомним, что ранее даже превышение на небольшую сумму становилось основанием для отказа в выплате, на что часто указывали семьи.

Важно, что новый закон вводит ценз оседлости: требование проживания в РФ не менее 5 лет. Оформление происходит в беззаявительном порядке.