Избил таксу и угрожал ее пожилой хозяйке: нефтекамец скоро предстанет перед судом

Жителя Башкирии осудят за жестокое избиение таксы.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Нефтекамске прокуратура утвердила обвинение 37-летнему мужчине, подозреваемому в жестоком обращении с животным и хулиганстве с угрозой насилия.

По данным надзорного ведомства, в минувшем сентябре пьяный мужчина во дворе дома на улице Социалистической подошел к 80-летней пенсионерке, выгуливавшей таксу. Он выхватил поводок, несколько раз ударил собаку кулаком, затем швырнул ее об землю и столб электропередачи. Такса получила множественные травмы.

После этого злоумышленник пошел за пожилой женщиной и пригрозил расправиться с ней, если они снова встретятся.

Обвиняемый признал вину. Материалы возбужденного на мужчину уголовного дела направлены в Нефтекамский городской суд.

