Избил таксу и угрожал ее пожилой хозяйке: нефтекамец скоро предстанет перед судом

По данным надзорного ведомства, в минувшем сентябре пьяный мужчина во дворе дома на улице Социалистической подошел к 80-летней пенсионерке, выгуливавшей таксу. Он выхватил поводок, несколько раз ударил собаку кулаком, затем швырнул ее об землю и столб электропередачи. Такса получила множественные травмы.