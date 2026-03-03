Избил таксу и угрожал ее пожилой хозяйке: нефтекамец скоро предстанет перед судом

В башкирском городе Нефтекамске прокуратура утвердила обвинение 37-летнему мужчине, подозреваемому в жестоком обращении с животным и хулиганстве с угрозой насилия.
По данным надзорного ведомства, в минувшем сентябре пьяный мужчина во дворе дома на улице Социалистической подошел к 80-летней пенсионерке, выгуливавшей таксу. Он выхватил поводок, несколько раз ударил собаку кулаком, затем швырнул ее об землю и столб электропередачи. Такса получила множественные травмы.
После этого злоумышленник пошел за пожилой женщиной и пригрозил расправиться с ней, если они снова встретятся.
Обвиняемый признал вину. Материалы возбужденного на мужчину уголовного дела направлены в Нефтекамский городской суд.
