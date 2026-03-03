Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омском районе рассказали о содержании дорог в поселениях

Во вторник, 3 марта 2023 года, в администрации Омского муниципального района рассказали о дорожных работах за прошедшую неделю. Отмечается, что задачи по расчистке и вывозу снега, снятию колейности и наледи, прометанию дорожного полотна — одни из приоритетных в зимний период. В последние дни февраля и в первый день марта снегоуборочная техника активно трудилась в населенных пунктах муниципалитета. Так в Магистральном были проведены мероприятия по очистке улиц. Тракторы выезжали на дороги поселения с раннего утра. Работы длились два дня, 24 и 25 февраля. Глава Розовского сельского поселения Елена Оськина также рассказала об итогах дорожных работ за прошлую неделю. В этот период выполнена задача по расчистке территории кладбища. Почистили также дороги с твердым покрытием, улицу Жукова и пожарные проезды.

Источник: Мэрия Новосибирска

Более 170 часов потратили на уборку выпавших осадков в Пушкино. Данные специалисты администрации поселения предоставили за период с 12 февраля по 2 марта 2026 года. Особое внимание было уделено социальным объектам, а также улицам с наиболее активным движением. В частности, в Ракитинке и Давыдовке расчищали улицы Центральные, а в Пушкино — Труда и Сельскую. Кроме того, был произведен вывоз снега с улицы Ленина и площади у Дома культуры.

Как сообщили в администрации Омского района, своевременный вывоз снежных осадков — первостепенная составляющая работы по противодействию паводку. В Иртышском на неделе с 23 февраля по 1 марта 2026 года снег вывезли, в первую очередь, с центральных улиц. Сегодня в поселении производится прометание внутрипоселковых дорог. Эти работы выполняют после каждого снегопада.

Очередной цикл снегоуборочных работ начался в Новотроицком. Сообщается, что там планируют почистить все дороги поселения, без исключения. Оснащенный лопатой МТЗ-82 заедет как в центральный населенный пункт, так и в Малокулачье, Луговую и Чернолучье.