В Омском районе рассказали о содержании дорог в поселениях

Во вторник, 3 марта 2023 года, в администрации Омского муниципального района рассказали о дорожных работах за прошедшую неделю. Отмечается, что задачи по расчистке и вывозу снега, снятию колейности и наледи, прометанию дорожного полотна — одни из приоритетных в зимний период. В последние дни февраля и в первый день марта снегоуборочная техника активно трудилась в населенных пунктах муниципалитета. Так в Магистральном были проведены мероприятия по очистке улиц. Тракторы выезжали на дороги поселения с раннего утра. Работы длились два дня, 24 и 25 февраля. Глава Розовского сельского поселения Елена Оськина также рассказала об итогах дорожных работ за прошлую неделю. В этот период выполнена задача по расчистке территории кладбища. Почистили также дороги с твердым покрытием, улицу Жукова и пожарные проезды.