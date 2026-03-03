В Омском районе рассказали о содержании дорог в поселениях

Более 170 часов потратили на уборку выпавших осадков в Пушкино. Данные специалисты администрации поселения предоставили за период с 12 февраля по 2 марта 2026 года. Особое внимание было уделено социальным объектам, а также улицам с наиболее активным движением. В частности, в Ракитинке и Давыдовке расчищали улицы Центральные, а в Пушкино — Труда и Сельскую. Кроме того, был произведен вывоз снега с улицы Ленина и площади у Дома культуры.
Как сообщили в администрации Омского района, своевременный вывоз снежных осадков — первостепенная составляющая работы по противодействию паводку. В Иртышском на неделе с 23 февраля по 1 марта 2026 года снег вывезли, в первую очередь, с центральных улиц. Сегодня в поселении производится прометание внутрипоселковых дорог. Эти работы выполняют после каждого снегопада.
Очередной цикл снегоуборочных работ начался в Новотроицком. Сообщается, что там планируют почистить все дороги поселения, без исключения. Оснащенный лопатой МТЗ-82 заедет как в центральный населенный пункт, так и в Малокулачье, Луговую и Чернолучье.