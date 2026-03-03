Москва
Водителей в Ростовской области предупредили о снегопаде на автодороге М-4

Мокрый снег может осложнить проезд по М-4 в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

3 марта, в течение дня и вечером, на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области прогнозируют снег. Водителям следует быть осторожными, говорится в телеграм-канале госкомпании «Автодор».

— Неблагоприятные погодные условия требуют максимальной внимательности. Соблюдайте увеличенную дистанцию, управляйте машиной без резких маневров, заранее снижайте скорость и следите за информацией на электронных табло, — попросили автовладельцев.

По данным синоптиков, небольшие дожди сегодня возможны местами по региону, а по северу ожидается мокрый снег. Ночью — гололедица. Ветер будет юго-западным с переходом на северо-западный 6−11 м/с, днем в отдельных районах с порывами до 15 м/с. Средняя дневная температура установится в пределах от +2 до +7 градусов.

