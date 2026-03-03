Водителей в Ростовской области предупредили о снегопаде на автодороге М-4

По данным синоптиков, небольшие дожди сегодня возможны местами по региону, а по северу ожидается мокрый снег. Ночью — гололедица. Ветер будет юго-западным с переходом на северо-западный 6−11 м/с, днем в отдельных районах с порывами до 15 м/с. Средняя дневная температура установится в пределах от +2 до +7 градусов.