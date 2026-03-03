Сказка закончилась. В Дубае из-за бомбёжек застряли известные татарстанцы

Сегодня над знаменитым колесом обозрения «Айн Дубай» рвутся ракеты, в отелях воют сирены, а тысячи россиян, включая 3 тысячи татарстанцев, прячутся в паркингах и не знают, когда вернутся домой. Корреспондент «АиФ-Казань» собрал шокирующие свидетельства очевидцев и выяснил, что теперь будет с туристическим раем на Персидском заливе.
«Прямо над нами сбивали ракеты»: хроника ада в раю.
Суббота, 28 февраля, должна была стать обычным днем в Дубае. Но уже к вечеру небо над городом разорвали взрывы. Иран нанес массированный удар по военным базам США и союзников в регионе. По данным иранской стороны, было выпущено 137 ракет и 209 беспилотников. Эмиратские комплексы ПВО перехватили большую часть, но обломки падали прямо в курортных зонах.
Одна из ракет упала вблизи знаменитого отеля-паруса Burj Al Arab. Другая — на территории престижного комплекса Palm Jumeirah, где расположен популярный у россиян Fairmont The Palm. В международном аэропорту Дубая поврежден терминал, в порту Джебель-Али загорелся причал.
«Прямо над нами, где колесо обозрения, сбивали ракеты! Побежали в паркинг», — рассказывает Екатерина, приехавшая в Дубай на «зимовку» с 9-месячной дочерью. Ночью семья провела четыре часа в подземном паркинге вместе с соседями. «У нас начало все трястись, люди побежали внутрь отеля. У всего персонала и у гостей квадратные глаза, все в напряженном состоянии», — описывает она утро следующего дня.
Знаменитости и спортсмены в ловушке.
В списке застрявших оказались и известные татарстанцы. Защитник баскетбольного УНИКСа Алексей Швед с семьей должен был вылететь еще 28 февраля. «Сегодняшний вылет отменили. Вчера вечером поступило оповещение о необходимости спуститься в подземный паркинг. Мы провели там несколько часов, затем вернулись в номера. Сегодня также периодически слышим грохот», — рассказала супруга спортсмена Анастасия.
Главный тренер «Рубина» Франк Артига находится в Казани, но его жена с детьми — в Дубае, где супруга руководит местной детской академией. Минувшую ночь они провели в паркинге. Школа, которую открыла в Эмиратах генеральный директор АНО «Бала-Сити» Альбина Насырова, перешла на дистанционное обучение.
Владелец челнинской сети «Наиком» Наиль Хуббатуллин, застрявший с семьей в ОАЭ, решил не дожидаться развязки и уехал из Дубая в пустыню. «Когда-то мы мечтали катать каждый день в Ливе. Сейчас из-за войны мы свалили из Дубая и живем в Ливе, катаем каждый день. В каждом негативе есть позитив», — философски заметил бизнесмен.
Кто заплатит за рай, ставший адом.
Самый больной вопрос для застрявших туристов — деньги. Генконсульство РФ в Дубае признало: вывозных рейсов пока не будет, потому что небо закрыто. «До официального открытия неба требовать от авиакомпаний переоформления билетов нецелесообразно», — заявили дипломаты.
Власти ОАЭ пообещали взять на себя расходы на проживание туристов, но, как выяснилось, не все так просто. В некоторых отелях туристов просто выселяют, если у них закончилась предоплаченная бронь. Другие пытаются заработать на беде, поднимая цены.
«Нам повезло, — рассказывает Юлия из Санкт-Петербурга. — В субботу ночью всех эвакуировали в паркинг. Сидели часа три. Сегодня нас выселяют из отеля, пытаемся найти новое жилье. Знакомые из Беларуси должны были улететь 28 февраля, их даже посадили в самолет, а потом высадили. Теперь живут за свой счет и надеются, что правительство компенсирует расходы».
Туроператоры пока пытаются урегулировать ситуацию. Для рейсов до
Пляжи открыты, но туристы не загорают.
Несмотря на войну, жизнь в Эмиратах продолжается. «Был вчера на пляже — люди купались прямо на фоне двух горящих небоскребов», — удивляется турист Динар. По его словам, на улицах нет паники, машины ездят, магазины работают. «Все тихо-спокойно, только периодически слышны взрывы и хлопки».
Однако большинство туристов предпочитают не рисковать. «Стройки остановились, машин на дорогах мало, людей — тоже. На пляже пару человек загорает. У нас собраны чемоданы на случай эвакуации. Дубай никогда не был таким тихим», — говорит Валентина.
Блогер-расследователь Андрей Алистаров, который каждую зиму проводит в Дубае, призывает не паниковать: «Паники нет, на парковку не спускались, в СМИ много фейков. Один неприятный эпизод снимают 200 туристов и выкладывают с разных ракурсов, создавая впечатление, что таких инцидентов много. ОАЭ по-прежнему безопасная страна относительно Европы».
Ему вторит заслуженный артист Татарстана Ильназ Сафиуллин, который находится в Фуджейре: «Я остаюсь при своем мнении, что ОАЭ — одна из самых безопасных стран мира. Система ПВО сработала очень хорошо. Власти дали указание гостиницам размещать туристов за свой счет. Повода для паники нет».
Дубай после войны: будет ли спрос.
Президент ассоциации туристических агентств Татарстана Рамиль Мифтахов уверен: россияне ничего не боятся. «На какое-то время интерес к стране может утихнуть, но ненадолго. Тем более если цены на путевки снизятся. Народ знает, что после таких ситуаций, как только рейсы полетят, гостиницы станут стоить супердешево, поэтому обязательно воспользуется этой опцией».
Пока же тысячи туристов, включая наших земляков, вынуждены коротать дни в тревожном ожидании. Кто-то сидит в подвалах отелей, прислушиваясь к звукам ПВО. Кто-то безуспешно пытается дозвониться до авиакомпаний. А кто-то уже смирился и продолжает загорать у бассейна, надеясь, что буря обойдет стороной. Но ясно одно: отдых, о котором они мечтали, превратился в испытание, из которого еще предстоит найти выход. И главный вопрос теперь — не «когда откроют небо», а «вернется ли в Дубай та самая беззаботная атмосфера, за которую его полюбили туристы».