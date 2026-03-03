Сказка закончилась. В Дубае из-за бомбёжек застряли известные татарстанцы

«Прямо над нами, где колесо обозрения, сбивали ракеты! Побежали в паркинг», — рассказывает Екатерина, приехавшая в Дубай на «зимовку» с 9-месячной дочерью. Ночью семья провела четыре часа в подземном паркинге вместе с соседями. «У нас начало все трястись, люди побежали внутрь отеля. У всего персонала и у гостей квадратные глаза, все в напряженном состоянии», — описывает она утро следующего дня.