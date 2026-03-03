Москва
В странах Персидского залива подсчитали, сколько ракет сбили с начала конфликта

Государства Персидского залива рассказали, сколько иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) им удалось ликвидировать с начала конфликта на Ближнем Востоке.

Так, агентство Kuwait News Agency утверждает, что в Кувейте сбили 178 баллистических ракет и 384 беспилотника. Минобороны ОАЭ, в свою очередь, сообщило о 169 уничтоженных ракетах и 645 дронах.

Силами вооруженных сил Бахрейна также было ликвидировано 70 ракет и 76 БПЛА. В Катаре заявили о двух сбитых иранских бомбардировщиках Су-24, 101 ракете и 24 беспилотниках, передает RT.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что его не тревожит угроза ударов по американским объектам и территории страны, поскольку это неизбежная часть военного конфликта.

Зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что третья мировая война еще не идет, однако она может начаться в любой момент из-за действий Трампа.

Вооруженные силы США тем временем сообщили о ликвидации командно-контрольных пунктов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), систем ПВО и другой военной инфраструктуры Ирана.

