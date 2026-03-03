На Солнце снижается вспышечная активность

«Небольшие группы пятен, появившиеся последнюю неделю на диске, потихоньку растрачивают свои ограниченные запасы энергии и такими темпами исчерпают их полностью за следующие 2−3 дня. Темп вспышек, и без того небольшой, за сутки снизился в итоге еще сильнее», — говорится в сообщении.