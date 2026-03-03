Экс-глава Курской области Смирнов просит сменить регион для суда по его делу

Защита бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова попросила Первый кассационный суд общей юрисдикции изменить территориальную подсудность рассмотрения по существу его уголовного дела. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.
В инстанции отметили также, что следствие предъявило Смирнову обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Весной 2025 года в МВД сообщили, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов задержаны за хищение средств бюджета в размере более одного миллиарда рублей, выделенного на оборону.
В правоохранительных органах ранее отметили, что оперативная разработка Алексея Смирнова, арестованного по обвинению в мошенничестве, продолжалась в течение нескольких месяцев перед его задержанием.