Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава Курской области Смирнов просит сменить регион для суда по его делу

Экс-глава Курской области Смирнов обвинен в хищении из бюджета в особо крупном размере.

Источник: Комсомольская правда

Защита бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова попросила Первый кассационный суд общей юрисдикции изменить территориальную подсудность рассмотрения по существу его уголовного дела. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

В инстанции отметили также, что следствие предъявило Смирнову обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Весной 2025 года в МВД сообщили, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов задержаны за хищение средств бюджета в размере более одного миллиарда рублей, выделенного на оборону.

В правоохранительных органах ранее отметили, что оперативная разработка Алексея Смирнова, арестованного по обвинению в мошенничестве, продолжалась в течение нескольких месяцев перед его задержанием.