СМИ: Цукерберг купил особняк на «острове-бункере» за 170 миллионов долларов

Американский предприниматель Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан купили особняк на искусственном острове Индиан-Крик за рекордные 170 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Этот остров также известен как «бункер миллиардеров». Журналисты уточнили, что эта сделка стала самой дорогой в истории Майами.
— Цукерберг купил дом у знаменитого пластического хирурга Аарона Роллинса и его жены Марин. На участке есть частично завершенный особняк. Джилл и Дэнни Херцберг из группы Jills-Zeder представляли продавцов, — говорится в материале.
Таким образом, Цукерберг присоединился к растущему списку американских миллиардеров, которые купили одни из самых дорогих домов Майами после предложения о «налоге миллиардеров» в Калифорнии. Всего на острове находится около 40 резиденций, в том числе особняки основателя Amazon Джеффа Безоса, зятя американского президента Джадера Кушнера и финансиста Карла Айкана.
Еще в начале февраля появилась информация, что Марк Цукерберг собирается купить недвижимость в престижном районе Майами.
До этого адвокат, однофамилец Марка Цукерберга подал на основателя Facebook* в суд из-за постоянных блокировок в социальных сетях. В жалобе он указал, что начал заниматься адвокатской деятельностью, когда будущему главе Meta* было всего три года.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.