Daily Mail: Моссад годами следил за Хаменеи через камеры Тегерана

Израильская служба внешней разведки Моссад в течение нескольких лет отслеживала передвижения верховного лидера Ирана Али Хаменеи через взломанную систему городского видеонаблюдения Тегерана. Об этом во вторник, 3 марта, сообщили в Daily Mail.

По информации издания, разведка взломала большую часть дорожных камер в столице Ирана и получала данные в режиме реального времени. Специалисты отслеживали маршруты, графики и адреса телохранителей верховного лидера, а после направляли сведения в Тель-Авив и южный Израиль.

— Один из ракурсов камеры оказался особенно полезным и позволил агентам отслеживать, где телохранители парковали свои автомобили по прибытии в резиденцию верховного лидера на улице Пастера в центре Тегерана, — говорится в материале.

Журналисты добавили, что в день удара были отключены вышки сотовой связи возле улицы Пастера, чтобы охрана не могла получить предупреждения.

— У ЦРУ также был информатор, предоставлявший жизненно важную разведывательную информацию, — сказано в сообщении.

28 февраля Али Хаменеи погиб в результате удара Армии обороны Израиля. Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что американская сторона не причастна к убийству Али Хаменеи и ударам по руководству республики. Более того, Вашингтон вообще «не нацеливался на руководство Ирана».

2 марта посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Иран считает убийство верховного лидера исламской республики терактом, военной агрессией и нарушением международного права со стороны США и Израиля.

