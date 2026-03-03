Россиян призвали покинуть Иран после взрыва рядом с посольством в Тегеране

«Рекомендуем покинуть территорию страны. Сейчас ситуация небезопасная. Оптимальные маршруты для выезда из Ирана — через Астару в Азербайджан (обращаем внимание, что пересечение границы предполагает получение необходимого разрешения со стороны азербайджанских властей заблаговременно) и через КПП “Нурдуз”/»Агарак«в Армению», — сообщают после этого россиянам в посольстве.