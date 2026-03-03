Россиян призвали покинуть Иран после взрыва рядом с посольством в Тегеране

В посольстве России в Иране призывают россиян покинуть страну на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как стало известно aif.ru, сотрудники дипмиссии рекомендуют выбирать маршруты через город Астара в Азербайджан и или через Нурдуз в Армению.
Ранее, 2 марта, был нанесен удар по площади в Тегеране вблизи российского посольства. По словам очевидцев, прилет был по одной из центральных площадей.
«Рекомендуем покинуть территорию страны. Сейчас ситуация небезопасная. Оптимальные маршруты для выезда из Ирана — через Астару в Азербайджан (обращаем внимание, что пересечение границы предполагает получение необходимого разрешения со стороны азербайджанских властей заблаговременно) и через КПП “Нурдуз”/»Агарак«в Армению», — сообщают после этого россиянам в посольстве.
Также сотрудники просят проявлять осторожность и бдительность при передвижении.
Как сообщал иранский телеканал SNN 2 марта, два удара были нанесены в районе площади Фирдоуси в Тегеране. Отмечается, что удары пришлись по месту, находящемуся в 600 м от российского диппредставительства.
После этого ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сообщила, что российское посольство в Иране не получило повреждений, сотрудники находятся в безопасности.