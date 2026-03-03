Пенсионерам объяснили, кто получит прибавку к пенсии в марте

Об этом рассказал агентству «Прайм» Вадим Виноградов, профессор и декан факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», передает ИА DEITA.RU.
Он отметил, что основные изменения коснутся тех пенсионеров, которые достигли 80-летнего возраста, а также инвалидов первой группы, получающих статус впервые в феврале 2026 года. По словам Виноградова, для граждан, достигших 80 лет, с марта этого года предусмотрено удвоение фиксированной части пенсионных выплат по старости.
В этом году базовая величина выплаты составляет около 9584 рублей 69 копеек, что означает, что с наступлением марта эта сумма увеличится более чем в два раза и превысит 19 тысяч рублей. Это — значительный и заметный рост, призванный обеспечить пожилым людям дополнительные материальные возможности в пожилом возрасте.
Помимо этого, в случае ухода за лицом, достигшим 80 лет, у его опекуна появляется право на компенсационную выплату. В 2026 году ее размер составляет 1413 рублей 86 копеек, и эта сумма добавляется к пенсии, которая перечисляется вместе с основной выплатой, обеспечивая дополнительные средства для тех, кто заботится о пожилых родственниках.
Кроме этого, при увеличении выплат в марте 2026 года учитываются и граждане, являющиеся инвалидами первой группы, которым впервые установили инвалидность именно в феврале. Эти граждане также имеют право на двойную фиксированную выплату, что должно существенно повысить их доходы.
Важной особенностью является и ситуация с пенсионерами, которые ранее работали и уволились. В этом случае повышение пенсии связано с восстановлением индексаций, которые по каким-то причинам не были применены ранее.
По словам специалиста, решение о новых размерах выплат принимается в месяце, следующем за получением в Социальный фонд информации о прекращении трудовой деятельности. Новая, увеличенная сумма регулируется и начинает выплачиваться через месяц после принятия решения.
Таким образом, те, кто завершил работу в январе 2026 года, могут в марте уже получить повышенную пенсию. Виноградов также напомнил, что перерасчет возможен и в случае уточнения стажа или заработка.
Если в расчет включаются периоды, ранее не учтенные в стаже, или исправляются сведения о лицевом счете, размер пенсии может быть скорректирован, а за прошедшее время — произведена доплата.
Большинство подобных перерасчетов происходит автоматически: данные передаются в СФР без необходимости подачи заявления, и повышенная сумма отражается в ближайших выплатах. Однако, если требования к перерасчёту есть, а размер выплаты не изменился, зачастую причина в отсутствии или неправильности сведений в системе, и тогда требуется проверка данных.