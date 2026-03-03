Пенсионерам объяснили, кто получит прибавку к пенсии в марте

Помимо этого, в случае ухода за лицом, достигшим 80 лет, у его опекуна появляется право на компенсационную выплату. В 2026 году ее размер составляет 1413 рублей 86 копеек, и эта сумма добавляется к пенсии, которая перечисляется вместе с основной выплатой, обеспечивая дополнительные средства для тех, кто заботится о пожилых родственниках.