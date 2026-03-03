«Зеленая бомбочка»: Приморский край утвердил перечень опасных растений

Напомним, что с марта дачникам стоит быть внимательнее. В регионах утверждают перечни опасных инвазивных растений, за которые предусмотрены штрафы. Как пояснил агентству «Прайм» юрист Илья Русяев, с 1 марта 2026 года вступают в силу поправки, обязывающие всех владельцев участков бороться с такими видами. Размер санкций зависит от субъекта и статуса нарушителя и может достигать сотен тысяч рублей.