Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зеленая бомбочка»: Приморский край утвердил перечень опасных растений

Правительство Приморского края утвердило перечень опасных инвазивных (чужеродных) растений, сообщает ИА DEITA.RU. Соответствующее постановление подписала председатель правительства Вера Щербина.

Источник: ДЕЙТА

Так, опубликованное постановление звучит «Об утверждении перечня опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые не отнесены к карантинным объектам и сорным растениям и в отношении которых должны приниматься меры по их выявлению, предотвращению их распространения и их уничтожению на территории Приморского края».

В список вошли три растения: аморфа кустарниковая, циклахена дурнишниколистная и эхиноцистис шиповатый, который известен многим с детства в качестве зеленой колючей бомбочки.

Напомним, что с марта дачникам стоит быть внимательнее. В регионах утверждают перечни опасных инвазивных растений, за которые предусмотрены штрафы. Как пояснил агентству «Прайм» юрист Илья Русяев, с 1 марта 2026 года вступают в силу поправки, обязывающие всех владельцев участков бороться с такими видами. Размер санкций зависит от субъекта и статуса нарушителя и может достигать сотен тысяч рублей.