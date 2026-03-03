«Зеленая бомбочка»: Приморский край утвердил перечень опасных растений

Так, опубликованное постановление звучит «Об утверждении перечня опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые не отнесены к карантинным объектам и сорным растениям и в отношении которых должны приниматься меры по их выявлению, предотвращению их распространения и их уничтожению на территории Приморского края».
В список вошли три растения: аморфа кустарниковая, циклахена дурнишниколистная и эхиноцистис шиповатый, который известен многим с детства в качестве зеленой колючей бомбочки.
Напомним, что с марта дачникам стоит быть внимательнее. В регионах утверждают перечни опасных инвазивных растений, за которые предусмотрены штрафы. Как пояснил агентству «Прайм» юрист Илья Русяев, с 1 марта 2026 года вступают в силу поправки, обязывающие всех владельцев участков бороться с такими видами. Размер санкций зависит от субъекта и статуса нарушителя и может достигать сотен тысяч рублей.