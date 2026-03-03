«Не пытайся покинуть Дубай!»: омская журналистка в ОАЭ ждет вылета на родину

Омская журналистка, телеведущая и блогер Светлана Некрасова во вторник, 3 марта, сообщила, что относительно скоро уже сможет улететь из ОАЭ, где ранее застряла. О ее проблемах с отъездом мы уже писали. Также мы сообщали, что главной целью нашей коллеги был теннисный турнир АТР-500, где она увидела множество интересного.
Омичка уточнила сначала на своем Телеграм-канале, что она с возлюбленным приехала в аэропорт, но воздушное пространство опять оказалось закрыто.
«Прямо перед нами была очередная атака», пояснила она.
Далее ведущая сообщила, что когда вылетит следующий самолет на Екатеринбург, куда они и летят, никто не знает. Пару развернули прямо на стойке регистрации, на рейс, куда они шли, набрали полный салон, будь омичи в очереди примерно парой человек раньше — и поместились бы.
Ну, а через четыре часа с лишним, в 12:01 по Омску, Светлана написала подробнее:
"Из хорошего — мы сидим в аэропорту, регистрацию прошли!
Из плохого, мы приехали в ночью 3:00, простояли очередь и нам не хватило места прям на регистрации. Бешеные люди начали толкаться и пролезать вперед очереди. Самолет до ЕКБ улетел без нас…
Ладно! Нас продержали 5 часов (претензия не к Дубаю и аэропорту, а к туроператору — зачем всех людей привозить скопом, если знаете, что мест на самолет ограниченное число).
Мы сидели, стояли, лежали, нам говорили «дайте паспорта, вот обратно вам паспорта, встаньте в очередь, идите, садитесь».
Определенности не было вообще!
В итоге после 5 часов оператор сообщил «идите на регистрацию». Мы все сдали обрадовались, потом говорят, что самолет будет только в 8 вечера, вас отвезут в отель. Регистрацию проходим, говорят "нет, в отель не отвезем (видимо, дорого), идите в зону ожидания. 12 часов мы в зоне ожидания…
Занавес! Надеюсь, через 12 часов нам не скажут, что рейс перенесли на утро".
Также Светлана репостнула запись жены капитана «Авангарда» Виолетты Шарипзяновой, о приключениях которой мы уже писали.
И самая свежей записью на канале стала шутка, известная в версии про Омск: «Не пытайся покинуть Дубай!».