«Не пытайся покинуть Дубай!»: омская журналистка в ОАЭ ждет вылета на родину

В итоге после 5 часов оператор сообщил «идите на регистрацию». Мы все сдали обрадовались, потом говорят, что самолет будет только в 8 вечера, вас отвезут в отель. Регистрацию проходим, говорят "нет, в отель не отвезем (видимо, дорого), идите в зону ожидания. 12 часов мы в зоне ожидания…